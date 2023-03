Il Barcellona fa causa ai giornalisti per il “caso Negreira”

Il Mundo Deportivo riporta che il club ha già presentato due denunce e ne sta preparando altre per difendere la sua reputazione

L’FC Barcelona non è disposto a stare con le mani in mano per quanto riguarda il ‘caso Negreira’. Come riporta il Mundo Deportivo, il club blaugrana ha presentato ben cinque denunce per diffamazione contro giornalisti e media, che li avrebbero danneggiati parlando del caso. Secondo un’indagine della Procura, il club ha pagato 1.4 milioni di euro in tre anni al vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri della Federcalcio spagnola, Negreira. Ma il Barça non ha intenzione di fermarsi ed ha in preparazione altre cause sempre contro la stampa per non lasciare fuori nessuno dei giornalisti che hanno fatto la corsa a divulgare informazioni.

Tra le possibili sanzioni che il Barcellona potrebbe affrontare nel caso in cui venisse condannato in seguito allo scandalo Negreira. ci sono sanzioni che vanno da una multa alla radiazione se il giudice ritenesse provato il dolo. Il Barcellona sarà denunciato dalla Procura come persona giuridica mentre, l’ex presidente Josep Maria Bartomeu sarà processato come persona fisica, per i pagamenti a José María Enríquez Negreira. Bartomeu, è accusato di presunta corruzione e dovrà affrontare, in caso di processo e di condanna, una pena che di reclusione che va da sei mesi a quattro anni più l’interdizione dall’esercizio dell’industria o del commercio per un periodo che andrebbe da uno a sei anni e una multa

ilnapolista © riproduzione riservata