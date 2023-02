Su Libero. A differenza delle altre squadre, se va in vantaggio di un gol non difende il risultato ma continua a giocare come se fosse sullo 0-0

Moggi: il Napoli doma gli avversari come i domatori domano i leoni al circo

Il Napoli doma i suoi avversari come fanno i domatori al circo coi leoni. Lo scrive Luciano Moggi su Libero. Ed aggiunge un elogio al modo di giocare del Napoli: quando va in vantaggio non si limita a gestirlo come fanno le altre squadre di Serie A, ma continua ad attaccare come se dovesse rimontare. Il Napoli fa divertire chi paga il biglietto per andare a guardare la partita allo stadio. Si comporta come le grandi squadre, che inchiodano gli avversari dentro la propria area, scrive Moggi.

“È insomma un momento di grazia per questa squadra che ha tutto meglio delle altre e che doma gli avversari come i domatori domano i leoni al circo. E che, a differenza delle altre formazioni, se va in vantaggio di un gol non difende il risultato, ma continua a giocare come se il risultato fosse sempre ancorato sullo 0-0 cercando di chiudere la partita. Il Napoli si diverte, insomma, anche a manifestare la propria superiorità facendo contemporaneamente divertire chi ha pagato il biglietto: dall’altra parte attaccare per difendersi è il gioco tipico delle grandi che inchiodano gli altri contendenti dentro la propria area. Come stanno facendo gli azzurri che, con Lobotka e Anguissa maestri nel possesso palla, dapprima stancano gli avversari facendoli correre a vuoto, e poi piazzano i colpi del ko con Kvaratskhelia e Osimhen. Proprio come a Reggio Emilia. E così, dall’alto di una classifica impensata all’inizio, il Napoli si lascia indietro le inseguitrici, capeggiate, a distanza abissale, dall’Inter e punta su Francoforte, dove martedì incontrerà, per la Champions, l’Eintracht che ha vinto 2-0 col Werder Brema”.

