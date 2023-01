Vicente Moreno: «Il calcio saudita è competitivo. Bisogna convincere, non imporre»

A el Mundo il tecnico dell’Al-Shabab fa una radiografia del calcio saudita: «Bisogna adattarsi. Strutture, metodologia, usanze. Tutto è in fase di miglioramento»

«Non è la Liga o la Premiere, ma è competitiva. Vedrai, se Cristiano vuole esibirsi, dovrà lavorare al 100% e metterci tutto il suo impegno». A parlare e Vicente Moreno, ex tecnico di Espanyol e Maiorca, ora approdato in Arabia come tecnico nella squadra rivale di CR7, l’Al-Shabab.

La squadra ha in rosa anche Ever Banega e Santi Mina ed è seconda, alle calcagna dell’Al-Nassr. Moreno è stato raggiunto da el Mundo per fare una “radiografia”, così la definisce il quotidiano, al campionato saudita che con l’acquisto di Ronaldo ha costretto tutto il monde a volgere lo sguardo verso il paese arabo.

Scrive il quotidiano, riprendendo le parole di Moreno: “Allo shock culturale di chi viene dall’estero si aggiunge anche quello sportivo. Strutture, metodologia, usanze… tutto è in fase di revisione e miglioramento, «ma non puoi pretendere di cambiare tutto all’improvviso. Bisogna essere rispettosi». Convincere e non imporre.”

Sul calcio in Arabia, il tecnico dell’Al-Shabab avverte:

«È vero che il Governo adesso lo sta promuovendo molto, che vede una via di espansione per raggiungere il mondo intero, ma c’era già interesse. Questo è il campionato più forte in questa parte dell’Asia e c’è molto seguito. Il calcio è nella vita quotidiana dei sauditi. L’Al-Ittihad, che è la squadra con più tifosi in Arabia, gioca nello stadio King Abdullah, con 60.000 spettatori, e lo riempie. La stessa cosa che stava già accadendo ad Al-Nassr. Gli piace il calcio».

Il calcio saudita rappresenta forse un unicum nel mondo del calcio. Infatti i club sono direttamente controllati dal governo o nelle mani di membri della famiglia reale.

«Hanno persino iniziato a ricevere aiuto per attirare le stelle. Al-Nassr, Al-Hilal, campione in carica della Champions League, e Al-Shabad sono quelli con il maggior potenziale, con buone squadre in cui i loro otto stranieri hanno un alto livello. Di loro, solo sette possono essere negli undici. La maggior parte delle squadre, non le formazioni, sono giocatori locali. Sono calciatori di talento, perché qui iniziano ancora per strada, non ci sono cave o accademie. Questo concetto non è ancora stato sviluppato. Per questo hanno margini di miglioramento sotto l’aspetto tattico e fisico».

Descrive la quotidianità del calcio saudita, Vicente Moreno, fra allenamenti pomeridiani senza stress o ritmi insostenibili, una vita più notturna, a causa delle temperature, scandita dalle esigenze religiose. «Sono molto religiosi e cerchiamo, quando possibile, di bilanciare le ore, in modo che abbiano il loro spazio per poterlo fare».

Aspetti che il calcio occidentale ha da tempo interiorizzato e fatti propri, in Arabia non esistono: l’aspetto psicologico, il ruolo delle donne nel calcio o la stessa integrazione dei giocatori stranieri che, per assurdo, avviene in tre fasi:

«Vivono in compound, che sono una sorta di gated community dove si vive la vita occidentale e attraversano diverse fasi. Arrivano e tutto è diverso, quasi senza tempo per pensare. Poi può dare loro un calo, anche nelle prestazioni, e la terza fase compare quando sanno già come funziona tutto e scelgono tra arrendersi di nuovo o andarsene».

E Banega è l’esempio positivo con tre stagioni in Arabia e miglior giocatore della scorsa: «Ricordo la nostra prima conversazione in cui mi disse che l’errore che fanno tutti è pensare che in questa competizione sia tutto più facile».