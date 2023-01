Sulle chat dei romanisti: “i napoletani hanno fatto una bella azione, studiata nei minimi particolari”

Sul Messaggero. Spaccatura nel tifo giallorosso: “Fate i fenomeni sui social, poi non vi presentate”. “Napoletani vigliacchi, in 200 contro 50”

Il Messaggero riporta un po’ di commenti che ieri si sono susseguiti sulle chat degli ultras romanisti dopo gli scontri con i tifosi del Napoli sull’A1. Scontri in qualche modo previsti e premeditati ma non del tutto, non sapevano dell’azione dei napoletani.

Mazze bastoni, fumogeni, bombe carta e insulti che sulle chat dei gruppi più caldi sono andate avanti per tutta la giornata. «I napoletani hanno fatto una bella azione, studiata nei minimi particolari ma noi c’eravamo ci siamo compattati e siamo andati contro la tifoseria avversaria» il racconto di un altro giallorosso in un audio. «I romanisti erano su pulmini bianchi. Al loro passaggio i napoletani hanno cominciato la sassaiola e a tirare fumogeni, allora loro si sono fermati e gli sono andati incontro a piedi» dice un altro testimone.

«Un agguato vigliacco dei tifosi del Napoli in 200 contro un pullman di 50 tifosi romanisti.. che non si sono tirati indietro e si sono affrontati! Che vigliaccheria e infamità!!!» lamenta un altro tifoso. «200 colerosi contro 50 romani… Scontro impari… La prossima volta venite in 300» dice Andrea. «Duri e compatti ma loro erano di più» racconta uno dei ragazzi della Sud. E proprio per questo all’interno dello zoccolo duro del tifo romanista ci sarebbe stato anche un duro confronto, perché affrontare più di 150 ultras del Napoli in inferiorità non è indice di coraggio da parte di chi non c’era: «Fate i fenomeni sui social, ma poi non vi presentate». Ed è proprio sui social che la battaglia si è infiammata. «Ci dovrebbe essere un Ciro Esposito all’anno» si legge su uno dei forum giallorossi. E poi ancora «Lavali cor foco o Vesuvio lavali cor foco», «Roma sogna, Vesuvio vomita su quella fogna».

«I romanisti bravi a tornare indietro, mentre l’agguato dei napoletani era studiato», è il commento di una persona informata sui fatti.