Sampdoria-Napoli, fra i convocati anche Bereszynski

Il Napoli ha comunicato i convocati della sfida contro la Sampdoria a Marassi.

Prima il report della seduta odierna:

“Dopo una prima fase di attivazione ed esercitazione su calci piazzati la squadra ha svolto esercitazione tattica a tutto campo e partita a campo ridotto. Bereszynski in seguito alle visite effettuate dallo staff medico presso la Clinica Pineta Grande ha svolto l’intera seduta con la squadra.”

Fra i convocati anche il neo acquisto proprio dalla Samp:

MARFELLA Davide, MERET Alex, SIRIGU Salvatore; BERESZYNSKI Bartosz, DI LORENZO Giovanni, JESUS Juan, MARIO RUI Silva Duarte, MINJAE Kim, OLIVERA Mathias, OSTIGARD Leo, RRAHMANI Amir; ZEDADKA Karim, ANGUISSA Frank, DEMME Diego, ELMAS Elif, GAETANO Gianluca, LOBOTKA Stanislav, NDOMBELE Tanguy, ZERBIN Alessio, ZIELINSKI Piotr; KVARATSKHELIA Khvicha, LOZANO Hirving, OSIMHEN Victor, POLITANO Matteo, RASPADORI Giacomo, SIMEONE Giovanni.

Spalletti questa mattina in conferenza stampa ha parlato della sconfitta di Milano, mal digerita da tutto l’ambiente azzurro. Ora per il Napoli si presenta la possibilità di riscattarsi a Marassi, domani alle 18.

Secondo la Gazzetta, Spalletti potrebbe lasciare rifiatare Kvara e pensa ad Elmas come esterno del tridente. A centrocampo Ndombele potrebbe sostituire Zielinski che non è apparso in forma. Mentre il Corriere dello Sport ipotizza un cambio per reparto:

“Mario Rui cerca spazio a sinistra, Juan Jesus può rilevare Rrahmani, Ndombele con l’Inter è entrato bene e potrebbe essere confermato, a destra scalpita Lozano ma anche Raspadori dall’inizio può diventare un’opportunità da esplorare. Questi alcuni dei possibili cambi contro la Sampdoria. Ballottaggi vivi che resteranno aperti fino a poche ore dall’inizio della partita.”