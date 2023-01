Samp-Napoli, Luciano Spalletti in conferenza stampa (LIVE)

Le parole dell’allenatore del Napoli alla vigilia del match di campionato di domani contro la Sampdoria

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, presenta in conferenza stampa la gara di campionato di domani pomeriggio contro la Sampdoria, in trasferta. Il Napoli è reduce dalla sconfitta contro l’Inter a San Siro, di mercoledì. Spalletti inizia la conferenza con un minuto di raccoglimento per Mihajlovic e Vialli.

«Con la squadra prima di iniziare l’allenamento abbiamo pensato a come partecipare al ricordo di Vialli e Mihajlovic domani allo stadio. Quando è successo di Sinisa non c’è stata conferenza stampa, uniamo tutti e due e osserviamo un minuto di silenzio per ricordarli».