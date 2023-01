Roma, problemi al flessore per Abraham e Spinazzola

Gli aggiornamenti di Dazn sulle condizioni dei due giocatori giallorossi sostituiti durante Napoli-Roma. Brutte notizie per Mourinho

Non sono buone le notizie che arrivano in casa Roma dopo la partita contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Mourinho perde Abraham e Spinazzola per un problema al flessore. Il tutto a sole 48 ore dalla chiusura del mercato invernale. Gli aggiornamenti vengono dati in diretta su Dazn, al termine del match serale di campionato.

“Abraham ha avuto un problema al flessore destro, ha sentito tirare, è lo stesso problema accusato già accusato con lo Spezia. Lo stesso problema lo ha avuto Spinazzola. Per lui si pensava ad un cambio tattico, in realtà è uscito perché anche lui ha sentito un problema al flessore destro e non è una buona notizia, perché lo storico degli infortuni di Spinazzola non è rassicurante. Due infortunati a 48 ore dalla chiusura del marcato non sono una buona notizia”.

Spinazzola tornava titolare oggi dopo un lungo periodo in cui ha giocato da subentrato. Sia lui che Abraham sono stati sostituiti da Mourinho prima del termine della partita. La Roma è uscita sconfitta dal match di campionato contro il Napoli.