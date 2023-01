Reina minaccia con insulti razzisti il giocatore del Real Vinicus

Le parole di Reina sono state intercettate da Chiringuito TV che riporta il portiere spagnolo, seduto in panchina , rivolgere insulti xenofobi e razzisti all’esterno brasiliano Vinicius Junior del Real Madrid.

Polemiche per l’ex portiere del Napoli Pepe Reina durante Villarreal-Real Madrid valida per la Copa del Rey. Le parole di Reina sono state intercettate da Chiringuito TV che riporta il portiere spagnolo, seduto in panchina panchina , rivolgere insulti xenofobi e razzisti all’esterno brasiliano Vinicius Junior del Real Madrid. Secondo la ricostruzione della Tv spagnola il tutto si sarebbe svolto al minuto ’86’, poco dopo il gol di Ceballos che ha garantito la vittoria al Real Madrid. Queste le parole di Reina a Vinicius Junior:

“Il negro, vattene da qui e ti ammazzo, ti ammazzo, fighetto”.

Secondo quanto riferito dal Chiringuito Reina potrebbe andare incontro ad una pesante squalifica. Per episodi del genere l’ex Napoli rischia sino a 3 giornate di squalifica da parte della Federcalcio spagnola.

Siempre intentando hacer ver que Vinicius es la víctima y que él no hace nada…@PReina25 ya tiene el título oficial de racista por meterse con San Venancio Jr https://t.co/NHRrLxrehs pic.twitter.com/BVxlPKr8vu — hijos de Cholo (@HijosCholo) January 20, 2023

Sui social, Pepe Reina è stato accusato di fascismo e i fan si sono scagliati contro il suo gesto nei confronti di Vinicius.