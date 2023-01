Milan, San Siro si svuota al 78′, ma la curva incita fino al 90′. Calabria chiede scusa ai tifosi (VIDEO)

La curva non fischia ma intona il coro «Vogliamo undici leoni». Tonali pietrificato in campo, Giroud quasi in lacrime

Profonda crisi per il Milan dopo i 5 gol presi dal Sassuolo, che non vinceva da tre mesi. A fine partita la squadra rossonera si è portata sotto la curva per chiedere scusa per la pessima prestazione offerta. Il problema è che a San Siro erano rimasti circa la metà dei tifosi. Al 78′, quando Matheus Herique ha segnato il quinto gol per gli emiliani, i tifosi hanno iniziato ad andare via dallo stadio, sconfortati dalla prestazione.

👏 Even after that shambolic display, the Curva keep going 📹 @LucaManinettipic.twitter.com/UxouEQnsCf — SempreMilanTV (@SempreMilanTV) January 29, 2023

A fine partita i giocatori del Milan sono andati a scusarsi, guidati da Tonali e Calabria, con le braccia protese verso la Curva Sud. Il tifo rossonero però non ha fischiato i ragazzi di Pioli, anzi li ha incitati intonando “Vogliamo undici leoni”, soprattutto in vista del Derby di settimana prossima.

Sandro Tonali che rimane fermo immobile a guardare lo stadio svuotarsi. Davide Calabria che mette le mani avanti e chiede scusa a tutti. Sono devastata. pic.twitter.com/WRX9KqQTLK — ACPAIN (DEVASTATA) IN BANTER ERA (@AC_Pain_) January 29, 2023

A fare da eco ci sono le dichiarazioni di Olivier Giroud verso i tifosi rossoneri

«E’ un periodo molto difficile ma abbiamo il sostegno dei tifosi, dobbiamo rialzarci tutti insieme e fare ancora di più e non fare più questi piccoli errori che facciamo. Non è il momento di essere toppo sotto terra, dobbiamo avere una reazione e continuare a lavorare ancora di più in allenamento»