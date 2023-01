Infiammazione del pericardio dopo il Covid, il Bayern Monaco ferma Mazraoui

Lo scrive il club in una nota. Il marocchino ha contratto il Covid in Qatar, al ritorno la visita di controllo e la diagnosi. Dovrà fermarsi

Il Bayern Monaco ha fermato il terzino marocchino Mazraoui a causa di un’infiammazione al pericardio dovuta agli strascichi del Covid contratto nelle scorse settimane. Lo ha reso noto il club tedesco in una nota. Mazroaoui, spiega il Bayern, ha contratto il Covid durante il Mondiale, per questo motivo ha saltato i quarti di finale del Marocco contro il Portogallo. Proprio dopo la permanenza in Qatar, è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte del medico del Bayern, che ha diagnosticato una lieve infiammazione al pericardio, che ora Mazraoui dovrà curare. Al momento sarà indisponibile per Nagelsmann.

Di seguito la nota del Bayern:

“Noussair Mazraoui non ha potuto volare con la squadra del Bayern a Doha venerdì mentre si preparano per la seconda metà della stagione nel ritiro. Il 25enne nazionale marocchino è risultato positivo al Covid-19 durante la Coppa del Mondo di dicembre, il che significa che ha saltato i quarti di finale contro il Portogallo. Durante un esame di controllo a Monaco dopo la Coppa del Mondo, il medico della squadra dell’FC Bayern, il professor Dr. Roland Schmidt, ha diagnosticato una lieve infiammazione del pericardio, che ora il difensore curerà. Ciò significa che Mazraoui non sarà disponibile per l’allenatore Julian Nagelsmann per il momento”.

ℹ Noussair Mazraoui fällt nach einer Covid-Infektion zunächst aus. Bei einer Anschlussuntersuchung nach dem WM-Turnier wurde in München eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt, die der Verteidiger jetzt auskurieren wird. Gute Genesung, Nous! — FC Bayern München (@FCBayern) January 6, 2023