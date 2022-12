Scaloni e i festeggiamenti: «Abbiamo visto il ragazzo cadere, nulla di più. È andata abbastanza bene»

A Telenoche: «Non vale la pena rispondere alle critiche sul mio operato da commissario tecnico»

Lionel Scaloni è arrivato a Pujato , il suo paese a Santa Fe, e si è preso qualche minuto per parlare con Gustavo Tubio in un’intervista esclusiva a Telenoche . Nell’intervista ha raccontato la gioia nel vincere la Coppa del Mondo con l’Argentina ed ha voluto ricordare anche tutte quelle persone che al suo arrivo sulla panchina Albiceleste non lo ritenevano idoneo. Queste le parole di Scaloni a Telenoche:

«Ho sempre avuto l’affetto della gente da quando sono qui, soprattutto nei momenti di difficoltà. Mi piacerebbe continuare a vivere la vita di sempre, perché qui ho tutti i miei affetti. Quando vengo sono felice, è casa mia, vivo anche dai miei genitori».

Ha definito i festeggiamenti della Nazionale come un momento unico e si è pronunciato sugli incidenti, in particolare quello dell’uomo che è saltato sull’autobus:

«Abbiamo notato il ragazzo che è caduto in mezzo a noi, non abbiamo visto l’altro. Tutto sommato è andata abbastanza bene perché non ci sono stati molti problemi, anche se ci dispiace non essere riusciti ad arrivare in un posto dove la maggior parte delle persone poteva vederci».

Scaloni sulle critiche ricevute quando accettò l’incarico da Ct:

«Non ho mai avuto problemi con chi mi criticava, perché la posizione in cui mi trovo dà luogo a opinioni e non vale la pena rispondere».