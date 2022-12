«I tifosi del Marsiglia mi hanno colpito con un razzo al collo, pensavo di morire»

Il racconto alla Faz del tifoso dell’Eintracht colpito a Marsiglia a settembre, come Paparelli: “Ho subito sette interventi chirurgici”

Il 13 settembre 2022 Michael Brehl viene colpito da un razzo all’interno di uno stadio e resta quasi ucciso. E’ un tifoso dell’Eintracht Francoforte in trasferta a Marsiglia, contro l’Olympique. Racconta questa storia da “sopravvissuto” della violenza alla Faz, e in Italia sembra di poter leggere la cronaca del caso povero Vincenzo Paparelli, il tifoso della Lazio ucciso da un razzo all’Olimpico di Roma nel 1978. Sono passati quasi 50 anni, ma la storia è sempre la stessa.

“Istintivamente ho alzato il braccio destro e fatto un piccolo movimento di torsione. E poi c’è stato l’impatto. Come un pugno in petto. Sono caduto a sinistra al rallentatore e mi sono subito reso conto di essere paralizzato dal lato sinistro. Avevo il collo aperto. Non sono però caduto da una rampa di scale, come è stato più volte scritto, ma semplicemente sono caduto dai due o tre gradini che erano accanto a me. Sono abbastanza sicuro di essermi rotto la vertebra cervicale e le costole. Questo razzo, o meglio questa massa incandescente, è davanti alla mia faccia e io cerco di mettere la mia mano davanti al viso, la mia mano destra, su cui ho anche subito ustioni, per proteggere il mio viso in modo che non mi bruci gli occhi o il naso o la pelle del viso. Un mio compagno è subito saltato in mio aiuto e ha buttato via questa massa luminosa. Le persone che avevano visto la scena si sono buttate su di me. Hanno premuto sciarpe, magliette e tutto ciò che avevano a disposizione sulla ferita al collo e hanno cercato di stabilizzarmi. Ero pienamente cosciente. Non avevo dolore. Non sentivo più il mio braccio. Ho chiesto al mio amico: è ancora lì o è stato strappato? Non lo sento più”.

“Mi sono chiesto ‘e se dovessi svenire in questo momento, se è l’arteria carotidea? Cosa dico adesso al mio partner? Quella era la famosa esperienza di pre-morte, ma senza un film che mostrasse cosa è successo nella vita. Era uno stato di shock, uno stato di impotenza: ora sono sdraiato qui e non posso fare niente e sono completamente dipendente dagli altri. Questo è ciò che mi perseguita ancora oggi. La domanda se posso ancora essere aiutato o se non sono più in questo mondo. Era difficile da sopportare”.

Brehl racconta l’arrivo dei soccorsi, e il sottofondo dell’inno della Champions League mentre lo portavano via. Racconta anche il pre, la gestazione di ciò che dopo sarebbe accaduto. La scelta dell’hotel, gli spostamenti per lo stadio, le provocazioni, la scorta fin dentro lo stadio. E poi, un’ora buona prima della partita, “i razzi lanciati avanti e indietro. Da entrambi i lati”.

Quando arriva in ospedale la situazione è questa: “la lesione peggiore era il plesso brachiale, cioè i nervi del braccio. Alcuni distrutti dall’impatto o addirittura parzialmente bruciati. I chirurghi a Francoforte che in seguito mi hanno curato hanno detto che la ferita era simile a una ferita da arma da fuoco. Questo razzo, questo proiettile, è entrato nel mio corpo all’altezza del collo e ha distrutto i tessuti: pelle, muscoli, nervi, anche tessuto polmonare. Ma fortunatamente in modo tale che l’arteria non è stata intaccata, solo la vena giugulare. Ma la lesione ai nervi in ​​particolare mi accompagnerà per molto, molto tempo. C’erano anche ustioni di grado 2b sulla mano destra e sull’avambraccio. E diverse ossa rotte: tre costole e una vertebra cervicale. Tutto questo è stato diagnosticato all’ospedale universitario di Marsiglia”.

“Il dottore del pronto soccorso ha cercato di pulire la ferita al collo ha trovato sempre più materiale dal petardo lì e ha dovuto andare sempre più in profondità. Anche questo lo ha sorpreso un po’, continuava a dire: ‘c’è ancora un pezzo e c’è ancora un pezzo’. Aveva cercato di intorpidirmi con la morfina, ma ho preso tutto ragionevolmente cosciente. Non è stato molto piacevole”.

Oggi “dopo sette interventi chirurgici, sei relativi al collo e ai nervi e uno per un trapianto di pelle, il 2 novembre ho iniziato la riabilitazione ambulatoriale a Bad Homburg. Ciò significa che sono a casa la sera e la notte”. “Psicologicamente, ho qualche difficoltà. Perché questo braccio che non funziona è estremamente limitante nella vita quotidiana. Hai bisogno di molto più tempo per tutto. Per vestirsi, per lavarsi e così via”.

L’accusa del pubblico ministero francese è tentato omicidio e aggressione. C’è un presunto colpevole. “Sono arrabbiato per il fatto che qualcuno abbia sconvolto così sconsideratamente la mia vita. Ma questo è più un rancore verso la situazione e non necessariamente verso le persone. La sensazione più forte che provo pensando a questa persona è la pietà. Perché cosa spinge una persona che non mi conosce, che non mi vede, a sparare consapevolmente un razzo da 50 a 100 metri di distanza? Sai che se colpisci qualcuno lo puoi ammazzare. Poi mi chiedo che tipo di circostanze spingono una persona a fare una cosa del genere. Ho anche immaginato cosa chiederei a questa persona se dovessi affrontarla un giorno”.

In Germania il tema della violenza allo stadio, dopo la pandemia, è particolarmente sentito. E lui conferma che “la miccia è diventata un po’ più corta per molti a causa della pandemia. Noti che nella vita di tutti i giorni le persone sono più irritabili. La mia impressione personale è che i tifosi in genere vadano oltre i limiti più velocemente, o si dicano: non importa quali regole ci sono. Si dicono: sparo sulla folla perché ne ho voglia”.