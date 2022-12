Giuntoli su Kvaratskhelia: «Non c’è alcuna possibilità che vada via, a prescindere dell’offerta»

A Sport Express, in Russia: «L’interesse del Newcastle per Kvaratskhelia? Non c’è alcuna possibilità che vada via, a prescindere dall’importo dell’offerta»

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato una breve dichiarazioni a Sport Express in Russia. Il direttore sportivo ha parlato della questione Kvaratskhelia e delle voci di mercato che lo vedono vicino al Newcastle. Queste le parole di Giuntoli su Kvaratskhelia:

«L’interesse del Newcastle per Kvaratskhelia? Non c’è alcuna possibilità che vada via, a prescindere dall’importo dell’offerta», ha detto Giuntoli in una dichiarazione pubblicata da Sport Express. Il direttore sportivo Giuntoli ci ha tenuto a smentire qualsiasi possibile ipotesi sulla cessione di Kvaratskhelia nel prossimo futuro. Il Napoli lo considera un elemento centrale nel progetto e le dichiarazioni di Giuntoli lasciano presagire la volontà della dirigenza di bloccare il talento georgiano.

Nei giorni scorsi gli inglesi del The Times avevano riferito dell’interesse del Newcastle, con i Magpies che avrebbero identificato nell’esterno offensivo l’obiettivo principale della squadra. Il Newcastle ha come presidente il principe saudita Bin Salman. Le disponibilità economiche della squadra inglese sono notevoli e il loro interesse a Kvaratskhelia è ormai noto da settimane.

Il 21enne georgiano ha collezionato 17 presenze con il Napoli in tutte le competizioni, segnando otto gol e fornendo dieci assist tra Serie A e Champions League. Kvaratskhelia è arrivato nell’ultima sessione di calciomercato dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro.