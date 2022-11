Renard ha insegnato all’Arabia a giocare in trenta metri e a far male col fuorigioco

Cambridge, dicembre 2004. È una giornata uggiosa e il club ha appena comunicato un cambio di allenatore allenatore. All’epoca, il Cambridge United gioca in League Two ed è in fondo alla classifica. Solitamente i divorzi sono per lo meno dolorosi, ma il presidente Gary Harwood ha parole al miele per l’ormai ex tecnico: “È stata una separazione amichevole, qualcosa che non volevamo fare… non abbiamo purtroppo tempo per assorbire la sua filosofia, vista la posizione di classifica”.