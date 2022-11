«Mio nonno costruì la prima cassa a 15 anni, la modificò per il naso troppo lungo del morto»

L’imprenditore funebre Angelo Taffo a Il Giornale: «Abbiamo iniziato con le pubblicità ironiche per esorcizzare lo choc del sisma in Abruzzo»

Il Giornale intervista i titolari dell’agenzia funebre Taffo, nota per gli anticonvenzionali manifesti pubblicitari sparsi in giro per l’Italia. Ce ne sono alcuni che sfiorano il macabro, come quello in cui è ritratta la foto di un’auto nera per il

trasporto dei feretri e la scritta: «Se guidi, non bere. Non costringerci a fare gli straordinari!». Ma gli esempi potrebbero essere decine.

A parlare, al quotidiano, è Angelo Taffo, 60 anni, che gestisce la ditta con il figlio Giacomo, 34enne. Hanno il quartier generale in Abruzzo e filiali in tutta Italia, da Nord a Sud, oltre ad un centinaio di addetti ed un florido bilancio aziendale.

«Io e mio figlio ci siamo imposti di non urtare mai la suscettibilità di chi soffre per un lutto. La morte è una disgrazia che va gestita con estrema delicatezza. Detto ciò, approcciarla con un pizzico di garbato umorismo può aiutare a vivere meglio…».

Quando le è venuta l’idea di «giocare» con la morte?

«L’idea venne a mio figlio Giacomo, dopo il terremoto che devastò l’Abruzzo il 6 aprile 2009: lui aveva preso poco prima la licenza classica, uno studente brillante con un futuro promettente davanti a sé. Ma io commisi un errore di cui ancora mi pento. Lo catapultai nell’inferno del dopo sisma, tra le centinaia di cadaveri a cui ogni giorno dovevamo dare degna sepoltura. Giacomo affrontò in poche settimane la carica di stress che chi fa il mio mestiere accumula in 30 anni di lavoro».

Quando il sindaco dell’Aquila lo chiamò per chiedergli tutte le bare di cui avesse disponibilità, racconta Taffo, poiché c’erano centinaia di vittime, lui capì la dimensione della tragedia.

«Fu in quell’istante che capii la dimensione apocalittica della sciagura. Io gestivo, nel mio paese di Poggio Picenze (L’Aquila), l’impresa Taffo di pompe funebri. Compresi che da solo non ce l’avrei fatta, avevo bisogno dell’aiuto di mio figlio. E Giacomo non si tirò indietro».

Taffo sostiene che l’idea di usare l’umorismo nero per pubblicizzare l’azienda sia stata, per il figlio Giacomo, «una forma di autodifesa psicologica».

«Una forma di esorcizzazione del dolore. Un modo per superare lo choc che rischiava di paralizzarci il corpo e la mente. Giacomo nei giorni successivi al sisma ha assistito a scene traumatiche: bambini morti, disperazione umana, gente che aveva perso gli affetti più cari e non aveva più neppure una casa. Allora è scattato l’interruttore. Ci siamo detti: dobbiamo risollevarci, prendendoci la rivincita sulla morte. E per farlo non c’era strumento migliore dell’ironia».

Secondo Taffo i familiari delle vittime l’hanno presa bene.

«Hanno compreso perfettamente il nostro intento. Che non era certo di tipo speculativo, ma al contrario puntava a onorare attraverso un sorriso anche la memoria dei defunti e dei loro parenti».

Taffo continua:

«Le nostre pubblicità controcorrente sono state notate addirittura negli Usa e la Fox ci chiese, in occasione della presentazione della terza serie di “The Walking Dead“ di realizzare una bara con delle mani insanguinate che uscissero dalla cassa. Una troupe venne dagli States a Poggio Picenze per visionare l’opera e registrare il trailer».

Taffo racconta come ha trasformato la piccola azienda a conduzione familiare ereditata dal nonno in una grande azienda dal respiro nazionale.

«La prima cassa nonno Giuseppe la fece a 15 anni, apportando una leggera modifica al design del coperchio della bara. Il morto aveva un naso particolarmente lungo che necessitò la creazione di una piccola nicchia all’altezza della faccia».

Alla ditta funebre Taffo si sono rivolti anche i responsabili della serie tv «Gomorra», per il funerale del boss Pietro Savastano. E l’azienda è specializzata in funerali di animali domestici.

«Si tratta di cremazioni. Poi le ceneri vengono consegnate ai padroni. Ne facciamo almeno 100 l’anno. E non si tratta solo di cani e gatti, come si potrebbe credere. Abbiamo cremato anche un coniglio e un pappagallo».

Quali sono, se ce ne sono, gli aspetti più sgradevoli del suo lavoro?

«Ho sempre amato il mio lavoro. Se fatto con scrupolo è coscienza è un’attività che regala serenità e ti fa capire l’esatta gerarchia dei valori. Spesso si litiga per cose irrilevanti, dimenticando quelle davvero fondamentali dell’esistenza».

C’è ancora chi, al passaggio dei «becchini», fa gesti scaramantici?

«Molto meno che in passato. Ma sacche di ignoranza e stupidità ancora resistono. Basta saper rispondere a tono, magari con una battuta azzeccata».

Ma lei, Angelo Taffo, teme la morte?

«Ho paura della sofferenza. Ne ho vista tanta e quindi so quanto sia devastante».