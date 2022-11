Mercato Napoli, Giuntoli osserva Kadioglu e Guler, gioielli del Fenerbahce (Gazzetta)

Kadioglu, esterno, è del 1999, gioca sia a destra che a sinistra e anche come mediano. Guler, fantasista, è del 2005. A 17 anni ha già debuttato in nazionale

Il Napoli ha nel mirino, per il mercato, due talenti del Fenerbahce, club turco da cui sono arrivati Kim ed Elmas. Lo scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Si tratta di Ferdi Kadioglu e di Arda Guler. Giuntoli li osserva.

Kadioglu è esploso proprio dopo la partenza di Elmas. Classe 1999, è nato ad Arnhem ed ha giocato 54 volte con le varie nazionali giovanili olandesi prima che di lui si innamorasse il commissario tecnico della Turchia, Stefan Kuntz, che lo ha voluto con lui in Nazionale, dove adesso Kadioglu è un titolare inamovibile. La rosea scrive:

“Il ruolo è quasi secondario, perché si tratta di un giocatore con una facilità e intensità di corsa notevolissima. Al punto che Kuntz lo ha schierato prevalentemente esterno sinistro di difesa, ma anche mediano centrale e persino trequartista. Al Fenerbahce è già un idolo, anche se non parla turco (è cresciuto in Olanda) qui l’esperto tecnico

portoghese Jorge Jesus lo schiera prevalentemente sulla fascia destra. Ma all’occorrenza a sinistra il ragazzo non ha problemi di adattamento e spinge con continuità”.

L’altro gioiellino turco seguito dal Napoli è Guler, “il Messi turco”, perché, per il suo grande talento tra trequartista, è stato già accostato all’argentino.

“Parliamo di un ragazzino che ha esordito nella Super Lega turca a 16 anni e mezzo, entrando nel finale e confezionando in 3’ in campo l’assist per sbloccare una gara ferma sullo 0-0. Talento eccellente, che ancora deve rinforzarsi fisicamente ma che Jorge Jesus sta facendo crescere senza eccessive pressioni o strappi. Da minorenne ha già segnato 5 gol in 17 presenze. E ha pure esordito in nazionale”.

Il Napoli lavora da tempo su entrambi i giocatori e potrebbe puntare su di loro in estate.

“Su questi talenti gli scouting del Napoli stanno già lavorando da tempo e sono fra i candidabili la prossima estate e

anche più in là. La valutazione del ds Cristiano Giuntoli che poi girerà al presidente De Laurentiis è ancora prematura, magari se ne riparlerà in primavera”.