La scalata di Calzona un professionista che si è formato sui campi minori

Forse staremmo parlando di altri e invece lo staff in cui la voce di Calzona era importante, riesce a mettere in campo i propri dettami offensivi arrivando a fine stagione allo spareggio promozione perso con il Livorno di Davide Nicola. Spesso dimentichiamo la figura del vice allenatore, spesso fondamentale come nel caso di Landucci con Allegri, Martusciello l’attuale Sarri, Riccio con Gattuso o ancora Arteta per Guardiola e Tuchel con Arno Michels. Francesco Calzona è stato più che un semplice vice per Maurizio Sarri con il quale lo stesso condivide idee, approcci a partite e giocatori. Dopo l’esperienza partenopea per Sarri si aprono i cancelli della Premier League. Calzona resta invece in Italia diventando il secondo di Di Francesco a Cagliari per poi tornare a Napoli alla corte di Spalletti, spostamenti che costituiscono attestati di stima nell’ambiente calcio per Francesco Calzona.