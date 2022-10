Mario Rui-Olivera, Zielinski, Kvaratskhelia: una giostra. Il Napoli, con 12 marcatori, in Champions è andato anche oltre gli expected goals

Il Napoli è una macchina pressoché perfetta con una catena sinistra a dir poco micidiale, scrive il Corriere dello Sport. Con il gol di Di Lorenzo in Champions, contro l’Ajax, sono saliti a 12 i marcatori del Napoli. Al primo posto c’è Kvara, che ha all’attivo 6 gol, poi Raspadori e Zielinski con 4, seguono Anguissa, Politano e Simeone con 3 reti, Osimhen e Kim con 2 e infine Elmas, Di Lorenzo, Lobotka e Ndombele con un gol a testa.

“Trentuno reti con una produzione offensiva totale, a tutto campo, che però vanta una catena di sinistra devastante: l’asse Mario Rui-Olivera, Zielinski, Kvaratskhelia. Una giostra: 10 gol e 14 assist in totale”.

Il tutto senza Osimhen, ancora fuori per infortunio e in procinto di tornare in campo, forse contro la Cremonese.

Il Corriere dello Sport riporta un altro dato. Secondo l’analisi degli expected Goals, il Napoli avrebbe dovuto realizzare 10.9 gol in Champions, invece ne ha collezionati 13.

“Mentre assolutamente moderna è l’analisi dei cosiddetti xG, expected Goals o gol previsti, ovvero le reti che secondo una serie di parametri una squadra avrebbe dovuto realizzare: in Champions, per il numero dei tiri e la qualità delle occasioni, il Napoli ne avrebbe dovuti segnare 10.9, e invece Jack e gli altri ne hanno collezionati addirittura 13. Gli umani che battono il cervellone”.