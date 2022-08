Corsport: se non arrivano Navas o Kepa, il Napoli è pronto a dare un’altra chance a Meret

La speranza è che la presenza di Sirigu possa offrire serenità (e personalità ) ad un talento che non può essersi bruciato così.

Nonostante partirà titolare quest’oggi per la prima di campionato contro il Verona, la situazione di Alex Meret a Napoli non è delle più felici, né delle più chiare. Il portiere non vive un momento di serenità nel club azzurro che sta cercando in tutti i modi di chiudere per l’arrivo di un nuovo portiere tra Navas e Kepa, e non avverte affatto la fiducia del tecnico Luciano Spalletti, ma, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe esserci una terza strada per il futuro di Alex

Il mercato vibra e, secondo abitudine, nel finale provvederà a scatenarsi: sul portiere, il Napoli ha un’€™idea un po’ naif e se non riuscisse ad arrivare a Keylor Navas, il preferito, o a Kepa, che neanche guadagna poco, allora proverà a concedere un’€™altra chance a Meret, con la speranza che la presenza di Sirigu possa offrire serenità (e personalità ) ad un talento che non può essersi bruciato così.