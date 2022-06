Zoff: «Meret deve giocare. I portieri vanno sostituti solo in caso di infortuni o squalifiche»

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Dino Zoff, leggendario portiere italiano. Il Napoli, quest’anno, potrebbe dover prendere una decisione definitiva tra Alex Meret e David Ospina, decidendo a chi dei due rinnovare il contratto. Negli ultimi due anni il colombiano ha avuto più continuità e fiducia, ma la carta d’identità suggerisce di puntare sul friulano. Di seguito l’opinione di Zoff, che contesta l’idea che possa esserci un’alternanza tra i pali.

«Alex Meret è una promessa che ha già dimostrato cosa è capace di fare. Ha solo bisogno di giocare, lo dissi già l’anno scorso. Se lo fa a Napoli, benissimo così. Adesso bisogna valutare la situazione di Ospina: quella del colombiano è una concorrenza straordinaria ma Alex ha dalla sua parte l’età, visto che è più giovane. Io non sono dell’idea che portieri di eguale livello possano stare nella stessa rosa, si finisce per non capire più niente. Le gerarchie sono ridicole, non è un ruolo in cui c’è bisogno di riposare. Se un portiere non gioca è solo per infortuni e squalifiche, in quel caso c’è una breve sostituzione…»