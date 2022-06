Stade de France, il ministro dell’Interno: «L’immagine negativa di questa partita è un danno per la Francia»

Le prime ammissioni sulla disorganizzazione della finale Champions durante l’audizione al Senato, anche sui biglietti falsi: «Abbiamo evitato il peggio»

Quattro giorni dopo il caos allo Stade de France, in occasione della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin e quello dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, sono stati ascoltati dalle commissioni Legge e Cultura del Senato.

Ad introdurre l’udienza è stato il presidente della commissione giuridica, François-Noël Buffet:

«La gestione di questo evento è stata unanimemente descritta come scandalosa, persino una vergogna nazionale secondo alcuni politici nazionali».

Ha preso la parola anche il presidente della commissione cultura, Laurent Lafon.

«La gravità dei malfunzionamenti che si sono verificati intorno allo Stade de France non può lasciarci indifferenti».

Quanto accaduto sabato, è evidente, è una ferita, per la Francia. Ad essi ha risposto il ministro dell’Interno, Darmanin.

«Il governo non ha nulla da nascondere e non vediamo l’ora di avere il tempo necessario per rivedere questi incidenti. È ovvio che la festa è stata rovinata e che l’immagine negativa di questa partita è un danno per il nostro paese. Abbiamo evitato il peggio. Avremmo potuto fare di meglio? Senza dubbio. Solo i vigliacchi scaricano sui loro subordinati».

Darmanin racconta i fatti:

«Dalle 18:45 è scoppiata una rissa sul Pont de l’Ecluse e si sono verificati due tentativi di irruzione in un parcheggio VIP dello Stade de France. Alle 19:45 le cose sono peggiorate, con quasi 15.000 persone nel collo di bottiglia formato non lontano dallo stadio. I 20.000 tifosi del Liverpool hanno richiesto biglietti cartacei, molto meno dalla parte dei tifosi del Real Madrid. Abbiamo dovuto organizzare questa finale in tre mesi, rispetto ai solito 18. Si è aggiunto lo sciopero RATP, con il traffico sulla RER B 3,3 volte superiore al normale. C’erano 6.800 agenti di polizia mobilitati, questo è l’evento che ha mobilitato il maggior numero di forze da quando sono in carica».

Sui biglietti falsi:

«Più del 50% dei biglietti erano falsi, tra il 50 e il 70%. Ci sono stati due tipi di frode: persone che hanno acquistato biglietti falsi di nascosto per 50 sterline ciascuno, che permettevano di passare il pre-screening. L’altro tipo riguarda i biglietti venduti tra gli 800 e i 1200 euro, molto simili ai biglietti autentici. I contraffattori hanno usato un biglietto reale e lo hanno riprodotto decine di volte, uno addirittura 760 volte, causando un grosso malfunzionamento con le persone che sono finite nello stesso posto. Dalle 19:45, la polizia ha iniziato il pre-filtraggio, gli steward non lo hanno più controllato e la folla di decine di migliaia di persone ha avuto accesso ai tornelli. Può essere stimato a 5-6000 persone che spingevano alle porte, lasciando cadere 300 kg di carico».

Sull’afflusso di persone:

«Abbiamo sempre detto che 30.000 o 40.000 persone sono arrivate senza biglietto o con un biglietto falso. Ci sono stati 75.000 biglietti pubblicati dalla federazione. Tuttavia, abbiamo scoperto che 115.000 persone sono andate allo stadio. Tra le 34.800 e 42.000 persone sono arrivate nei dintorni dello stadio. Sarà necessario trarre conclusioni da questo fiasco. Le decisioni di ordine pubblico hanno comunque salvato delle vite».

Ancora Darmanin:

«La finale di Coupe de France è stata considerata più rischiosa della finale di Champions League. C’erano 77.500 spettatori per la finale di Coupe de France, rispetto ai 75.000 per la finale di Champions League. Tuttavia, ci sono stati meno problemi. Degli 81 arresti, 25 sono stati commessi da stranieri al di fuori dell’UE. Ci sono stati, in tutto, 105 arresti. Da lunedì, i cittadini britannici e spagnoli saranno in grado di presentare reclami nel loro paese, con lettere di reclamo e un meccanismo di reclamo online. C’è probabilmente una parte delle denunce che non è stata presentata. Probabilmente abbiamo sottovalutato il numero di agenti di polizia per quanto riguarda l’ordine pubblico».

Il ministro parla dei gas lacrimogeni sparati dagli agenti sulla gente in attesa di entrare.

«Mi scuso molto sinceramente per l’uso sproporzionato di gas lacrimogeni. Il prefetto della polizia avrebbe dovuto conoscere il numero di persone presenti sul posto. Sono stati previsti due rinvii all’IGPN e sono state chieste sanzioni dal prefetto della polizia».

Prende la parola il ministro dello Sport, Oudéa-Castéra.

«Abbiamo un approccio comune di trasparenza e responsabilità con il Ministro degli Interni. Esprimiamo il nostro rammarico ai tifosi la cui serata è stata rovinata. La nota trasmessa preliminarmente ha rilevato che circa 50.000 fan sarebbero stati presenti nella capitale, senza essere titolari di biglietti. Non siamo stati avvisati che il volume di biglietti falsi sarebbe stato così alto. Questi tifosi senza biglietti sono stati tenuti in gran parte lontano dalle aree di proiezione. La prima zona di filtraggio ha permesso di respingere un certo numero di possessori di biglietti falsi. Poche centinaia di spettatori senza biglietti o senza biglietti validi sono riusciti a entrare nello stadio».

Il ministro dice che è stato previsto un rimborso per i tifosi del Liverpool che, pur provvisti di biglietto, non sono riusciti ad accedere allo stadio.

«Abbiamo chiesto un risarcimento per i 2.700 spettatori del Liverpool che non sono stati in grado di accedere alla partita nonostante avessero un biglietto valido. Abbiamo chiesto alla UEFA un’indagine approfondita per capire le circostanze di questa frode. Abbiamo concordato sul nostro comune desiderio di rafforzare la gestione di questi eventi, in particolare la gestione dei flussi, il sistema di barriere dello Stade de France dovrebbe essere migliorato».

Parla di cosa andrebbe migliorato.

«Dobbiamo migliorare la comunicazione, soprattutto per i viaggiatori sui mezzi pubblici. Dobbiamo mettere in discussione la qualità del coordinamento dei nostri funzionari di protezione pubblica e agenti privati. Dovremo garantire una migliore integrazione del sistema per combattere la criminalità, richiedere un uso più automatico dei biglietti elettronici. Andremo a fondo di tutte le conclusioni. Da questi eventi si traggono tutte lezioni da imparare. Devono spingerci a migliorare».

(in aggiornamento)