Gazzetta: De Laurentiis deve vendere prima di pensare a nuovi acquisti, Deulofeu in stand-by

Il diktat di De Laurentiis – scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – è chiaro: vendere prima di puntellare la rosa a disposizione di Spalletti. Anche perché finora di acquisti il Napoli ne ha già fatti tre: Kvaratskheila, Olivera e il riscatto di Anguissa. È ora di monetizzare, dunque, prima di puntare a un quarto difensore centrale (ammesso che l’Empoli riscatti Luperto) e a sostituire altre eventuali partenze. Il principale indiziato a partire è Politano.

Il primo nome sulla lista dei partenti, visto che per i big le offerte ufficiali latitano, è quello di Matteo Politano, reduce dagli impegni con la Nazionale di Mancini. Lui è in vacanza in Spagna e proprio in terra iberica si è recato di recente il suo agente, Mario Giuffredi, per iniziare una trattativa con il Valencia. Una ipotesi, quella del trasferimento di Politano alla corte di Gattuso, che il club azzurro è disposto a valutare, ma soltanto a determinate condizioni economiche perché non è tempo di saldi in casa azzurra. La richiesta di De Laurentiis si aggira sui 20 milioni di euro, più o meno la cifra spesa per accaparrarselo a gennaio 2020 quando Politano salutò l’Inter per approdare in maglia azzurra. Da allora, è sempre stato discreto protagonista delle alterne vicende del Napoli sfiorando anche la partecipazione all’Europeo del 2021. Insomma, il valore di Matteo non si è certo depauperato e quindi il Valencia dovrà far salire la sua offerta che per adesso pare non superi i 12 milioni bonus compresi.