Xavi: «Non capisco perché Maiorca-Barça non sia stata sospesa, abbiamo 18 giocatori con il Covid»

L’allenatore del Barcellona, Xavi Hernández, ha parlato in conferenza stampa prima di Maiorca-Barça. Sono tanti i calciatori blaugrana indisponibili, tra infortuni e Covid.

Siamo in una situazione borderline perché abbiamo 17 o 18 indisponibili. Credo che abbiamo recuperato Umtiti, che era negativo. Penso che fosse il momento giusto per sospendere la partita. Falsa la concorrenza. Hanno sospeso la partita del Siviglia perché aveva tre sudamericani fuori, e noi uno. È la mia opinione ed è buon senso. Sembra che le regole siano dure e che dovremo competere. Il Maiorca sembra essere in una situazione simile alla nostra. Ma nel basket il Classico è sospeso. Non ha senso giocare domani. La situazione è caotica. La partita avrebbe dovuto essere sospesa, ma giocheremo comunque per vincere. Non capisco questo gioco che si sta giocando. Non c’è buon senso.