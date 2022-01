CorSport: Insigne-Toronto, tre ore prima di Juve-Napoli l’incontro per definire gli ultimi dettagli 

Il capitano ha deciso, ha dato mandato per la preparazione di una bozza di contratto. Manca la firma ma non ci saranno colpi di scena

Quando mancheranno solo poche ore a Juve-Napoli, il 6 gennaio, Lorenzo Insigne concluderà la trattativa con il Toronto. Il Corriere dello Sport scrive che i manager del club canadese arriveranno in Italia intorno alle 5 del pomeriggio.

“Alle cinque della sera del 6 gennaio, come in un romanzo sublime e straordinario, in un aeroporto non ancora identificato, arriveranno i canadesi, lo faranno portando con loro tutto ciò che serve ad addobbare l’albero di Natale (in disfacimento) e per attrezzare la nuova esistenza di uno scugnizzo che si ritroverà coperto di dollari e però lascerà dietro di sé anche una scia di umanissima malinconia”.