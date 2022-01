Secondo quanto scrive Genova Today, l’ex calciatore – oggi opinionista alla Bobo Tv – Antonio Cassano è attualmente ricoverato in ospedale a causa di una serie di complicazioni emerse dopo aver riscontrato la sua positività al Coronavirus. Fantantonio era in isolamento domiciliare già negli ultimi giorni del 2021.

Nelle ultimissime ore, di fronte a un repentino peggioramento sue condizioni di salute, s’è reso necessario il ricovero presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, dove è seguito dall’equipe del professor Bassetti.

Le sue condizioni di salute non desterebbero, ad ora, particolari preoccupazioni. Tanto che probabilmente sarà dimesso già domani. S’era diffusa la voce che Cassano non fosse vaccinato, poi prontamente smentita da sua moglie a Sky: «Antonio è in ospedale e sta bene, ed è regolarmente vaccinato con due dosi».