Spalletti: «Dobbiamo fare come se non fossimo mai usciti da San Siro, chi giocherà deve saperlo»

In conferenza : «Coppa d’Africa? Si spera che il buon senso e la ragione delle istituzioni facciano delle valutazioni corrette e profonde»

Alla vigilia dell’ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A, contro lo Spezia, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa.

«Chiaro che dispiace sempre quando non si hanno calciatori di quel livello a disposizione (Insigne, ndr), ma sperando che migliori la situazione per il bene di tutti gli italiani, ora dobbiamo avere a che fare con il rischio e abbiamo anche l’imposizione di fare i punti, perché le partite non ripassano più, non è che si fa il riassunto delle gare non vinte, alla fine, portando a supporto cosa è successo nel periodo che si giocavano. Abbiamo davanti una partita difficile, dobbiamo dare continuazione a quello sviluppo di partita, come se fosse tutta una continuazione, dobbiamo fare in modo di non essere mai usciti da San Siro, la gara è difficile, io conosco quell’ambiente, ci ho giocato a La Spezia, è una città e una squadra che ho amato in modo particolare, so come vivono la passione per la squadra e questo sport».

«Per me sarebbe facile dire che non voglio la Coppa d’Africa perché mette a rischio le persone, giocando sulle parole l’ho definita mostro invisibile perché per me è così, poi apprezzerò molto quello che si vedrà nelle gare, perché ci sono i migliori giocatori del mondo, ma quando rientro nel mio spogliatoio il giorno dell’allenamento e non vedo statue come Koulibaly e Osimhen mi mancano dei riferimenti, per cui si spera che il buon senso e la ragione delle istituzioni facciano delle valutazioni corrette e profonde»

«Con partite ravvicinate bisogna prendersi del tempo in più per fare le formazioni. L’allenamento di stamani mi fa pensare con fiducia alla prossima partita, quelle che sono le reazioni nelle gambe e nei muscoli si sanno oggi pomeriggio, ce le racconteranno stasera in ritiro. Se mi chiama stasera dopo cena gliele dico».

«Per come sono fatto è un casino dire se sono contento o no di quanto fatto, mi rimane soprattutto il fastidio di quello che non sei riuscito a portare a casa, anche se non puoi più metterci le mani. Io scenderei sempre in campo, e scendo sempre in campo, come l’ultima volta che ho messo i tacchetti, è sempre uno scendere in campo allupato e affamato come la prima volta che ho giocato e che poi ho fatto l’allenatore e ho cominciato a parlare di calcio, ogni volta con i miei amici a cena era come se si fosse dentro al televisore. Sotto sotto io voglio andare a vincere le prossime, perché poi lì dentro ci si tira quello che è il tuo trascorrere quotidiano. La mattina quando mi alzo trovo i tifosi del Napoli mentre vado al parcheggio a prendere la macchina e hanno tutti la stessa voglia e te la trasferiscono, puoi essere tranquillo quanto ti pare ma ti entrano dentro e ti scavano buchi e oltre quello che sono i tuoi voleri e la tua volontà ci si mette anche quella delle persone che incontri e che amano questa squadra e aspettano di contribuire a vincerne una in più».

«Gol annullato a Kessie? Probabilmente per qualcuno è stato un fuorigioco particolare a caldo, perché lì per lì qualcuno ha avuto un po’ di dubbi, poi però a freddo tutti hanno espresso e detto, compresi gli organi istituzionali, su di una regola Uefa e Fifa, ricordiamolo, si sono espressi in maniera unanime, per cui se poi qualcuno vuole rimanere a caldo senza averla raffreddata è una sua scelta, ma più chiara e nitida di questa di situazione è difficile trovarla, per cui non capisco di cosa si parli»