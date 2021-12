CorSport: Milan-Napoli, Leao torna in panchina, a sinistra ballottaggio Kalulu-Florenzi

Pioli dovrebbe cambiare al massimo due pedine rispetto all’Udinese. In mediana Kessie e Tonali. Krunic sulla trequarti

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Milan, in vista della sfida di domenica contro il Napoli. Anche la squadra di Pioli ha numerose assenze.

Il tecnico rossonero potrebbe recuperare Leao.

“Non è detto che Leao resti ancora a lungo in infermeria: già oggi si saprà qualcosa di più sulle condizioni del portoghese fermatosi il 4 dicembre nell’intervallo di Milan-Salernitana”.

Leao ha avuto una piccola lesione al bicipite femorale.

“Chiaro che Leao, nella migliore delle ipotesi, sarà convocato per partire dalla panchina”.

A centrocampo, Pioli dovrebbe ritrovare Kessie e Tonali.

“Pioli domenica sera dovrebbe risistemare Kessie in mezzo al campo assieme a Tonali. Krunic sulla trequarti resta l’unica vera soluzione, in assenza di Rebic e Leao. Il vero dubbio, nel Milan che affronta il Napoli, è a destra, dove Florenzi (che punta alla terza di fila in campionato) e Kalulu si contendono una maglia”.