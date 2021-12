​Aspettando il 2022, il 30 dicembre apertura serale straordinaria del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Eventi musicali, canti natalizi, visite guidate e laboratori per bambini. Il prezzo di ingresso è di 2 euro

Dai canti tradizionali natalizi fino ai laboratori per bambini dedicati ai colori di Daniel Buren, artista che ha una sua opera site-specific nella sezione di arte contemporanea del Museo. Tante le attività didattiche in programma al Museo e Real Bosco di Capodimonte aspettando il 2022.

Giovedì 30 dicembre 2021, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) apertura serale straordinaria al prezzo di soli 2 euro. Il 31 dicembre 2021 il museo sarà aperto dalle 8.30-14.00 (ultimo ingresso consentito alle ore 13.00), mentre resterà chiuso il 1 gennaio 2022. E’ visitabile anche la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco che presenta un nuovo decoro dell’architetto Santiago Calatrava: venerdì 31 dicembre 2021 (dalle ore 10.00 alle 14.00), sabato 1 gennaio 2022 chiuso e domenica 2 gennaio 2022 (dalle ore 10.00 alle 16.00), salvo avverse condizioni meteo.

Scopriamo tutte le attività nel dettaglio:

Giovedì 30 dicembre 2021, ore 16.00

Le luci di Buren

Visita alla sezione di arte contemporanea e attività laboratoriale solo per bambini (5-12 anni)

Terzo piano e sala Mele

I bambini saranno accolti nella sezione di arte contemporanea al terzo piano del Museo, dove potranno osservare in particolare l’opera in situ di Daniele Buren (Boulogne-Villancourt, 1938), uno dei massimi artisti contemporanei molto legato alla città di Napoli, e il suo classico modulo di strisce colorate di 8,7 centimetri (una delle caratteristiche ricorrenti degli interventi in situ dell’artista francese). Grazie all’osservazione dei colori e degli spazi, i piccoli visitatori avranno gli elementi base per un racconto di una storia incentrata sull’artista, da trasporre su carta con l’ausilio di colori e tanti materiali, negli spazi dedicati ai laboratori. Visita guidata e laboratorio a cura de Le Nuvole in collaborazione con Storie a Manovella.

Visita guidata e laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni. Massimo 25 bambini.

Attività non compresa nel biglietto del Museo; costo € 10.00

Durata 1 ora 30 minuti

Info: arte@lenuvole.com

Prenotazioni: https://www.coopculture.it/it/poi/museo-e-real-bosco-di-capodimonte/

Obbligo di green pass (per i ragazzi di 12 anni) e mascherina

Giovedì 30 dicembre 2021, ore 16.00

Racconti e suoni di festa

Sala Arazzi, Museo e Real Bosco di Capodimonte

Selezione di poesie e brani di prosa sul Natale con accompagnamento musicale legato alla tradizione, un saluto in musica all’anno 2021 che va via e un benvenuto al 2022.

Voci: Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta, al pianoforte il M° Rosario Ruggiero

Attività a cura dell’associazione MusiCapodimonte, compresa nel biglietto del Museo.

Obbligo di green pass e mascherina

Per maggiori informazioni e per conoscere tutte le altre visite guidate fino all’Epifania consultare il sito web al seguente link: https://capodimonte.cultura.gov.it/laboratori-e-visite-didattiche-di-natale-al-museo-e-real-bosco/