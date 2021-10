La Moviola del CorSport: caro Orsato, il vantaggio sul rigore si dà eccome, lo spiegano al corso per arbitri

Pinna definisce quello dell’arbitro “un errore pazzesco, il peggiore degli ultimi anni”. E la spiegazione a Cristante in video è “un messaggio diseducativo”, “un danno al movimento”

“Un errore pazzesco, il peggiore degli ultimi anni”.

È il giudizio di Edmondo Pinna, nella Moviola del Corriere dello Sport, sull’arbitraggio di Daniele Orsato in Juve-Roma.

In particolare, l’errore è stato spiegare al romanista Cristante, nel tunnel degli spogliatoi, il motivo delle sue decisioni. Una spiegazione ripresa in un video che è stato mostrato ovunque, compreso in tv. dire

«Vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso dai la colpa a me se hai sbagliato il rigore. No, eh?» significa mandare un messaggio diseducativo per gli arbitri giovani, un danno a tutto il movimento. E soprattutto, la cura è peggio del male. Pochi tre minuti di recupero (solo Pellegrini è stato a terra 2’27’’). A confronto, una bazzecola”.

Sul vantaggio:

“Il vantaggio – caro Orsato, lo insegnano al corso arbitri – sul rigore, se il pallone sta per essere calciato in rete all’interno dell’area piccola, a porta vuota si dà eccome”. “Alla fiera dell’errore partecipa anche l’assistente Bindoni (non era offside). E il tocco di mano di Mkhitaryan? Da quest’anno, se involontario (e lo è, visto che l’armeno cade travolto da Szczesny, chi dice il contrario mente sapendo di mentire), non è più punibile se porta alla rete”.