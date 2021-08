CorSport: in stand-by Petagna alla Samp, c’era l’accordo con il Napoli che però ora ci sta ripensando

300mila euro di prestito annuale, bonus legati a presenze e gol e 16 milioni per il diritto di riscatto. L’incognita Coppa d’Africa si è messa di mezzo. L’attaccante rinuncerebbe ai 400mila euro in più l’anno per restare

Il Corriere dello Sport conferma quanto dichiarato ieri da Sky: il passaggio di Andrea Petagna alla Sampdoria è in stand-by. Riflette il giocatore, che vorrebbe restare in città con i suoi compagni, anche rinunciando ad un aumento dello stipendio, e riflette il Napoli, preoccupato dalla Coppa d’Africa in programma a gennaio.

Petagna ha deciso di rimandare la decisione.

“Napoli gli piace, i compagni gli fanno sentire il calore di cui avverte la necessità ci spesso è costretto, per gerarchie, a starsene all’ombra, e la stagione così lunga gli consente di sognare. L’ingaggio da un milione e ottocentomila euro garantito dal Napoli sarebbe immediatamente lievitato fino a due milioni e due, ma si può resistere di gonfiare il conto in banca per sentire invece lievitare la propria autostima”.

Si tratterebbe di 400mila euro in più l’anno, a cui Petagna è disposto a rinunciare. Eppure l’accordo tra i due club c’era.

“Perché Sampdoria e Napoli una specie di accordo l’avevano trovato ieri mattina: trecentomila euro di prestito annuale, bonus legati alle presenze e anche ai gol, sedici milioni di euro per il diritto di riscatto”.

Ma il dubbio di cosa accadrà con la Coppa d’Africa ha frenato il club partenopeo.

“E’ spuntata la domanda: e a gennaio, quando ci sarà la Coppa d’Africa, che sottrarrà Ounas e Osimhen, cosa succederà?”.

C’è poi da considerare l’Europa League, con partite ravvicinate: Petagna potrebbe servire. Entro stasera una decisione.