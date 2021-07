La Serie A è per distacco il campionato che ha dato più gol agli Europei: 37. La Juve è prima tra i club

Lo scrive The Athletic. Il dominio italiano non riguarda soltanto la Nazionale. Ci sono tre squadre italiane tra le prime cinque di questa speciale classifica

Non è il momento di lasciarsi andare sul solito discorso relativo sullo stato del calcio italiano rispetto agli altri grandi campionati. Di certo però ci sono molti segnali incoraggianti che arrivano dagli Europei che si sono appena conclusi. Non solo perché l’Italia si li è aggiudicati con gioco e con merito ma anche perché nessun campionato come la Serie A ha contribuito in termini di reti. A sottolinearlo è il giornale specializzato on line The Athletic.

Sono ben 37 le reti siglate dai calciatori che giocano in Italia, tra cui il capocannoniere della competizione Cristiano Ronaldo (5). Staccati di netto la Bundesliga (28) e la Premier League (27), mentre la Liga ha visto soltanto 10 gol dei propri giocatori. Al quinto posto la Ligue 1 con 8.

In termini di club, la Juventus ha dato il maggior apporto con 12 gol: oltre a CR7 ci sono ovviamente quelli di Bonucci e Chiesa. Al secondo posto c’è l’Inter con 8 (4 di Lukaku), pari con il Manchester City. Segue l’Atalanta a 7 e il Lipsia a 6.