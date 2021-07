«La Figc ci ha detto di portare il bus scoperto al centro di Roma alle 16,30, ci ha scortati la polizia» 

Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni della Big Bus Tours, la società proprietaria dell’autobus scoperto che lunedì ha accompagnato i giocatori della Nazionale per le strade della Capitale. Sembrerebbe che la società sia stata avvertita all’ultimo momento, dunque, quando la squadra di Mancini era già al Quirinale. E che l’autorizzazione sia arrivata direttamente dalla Figc.

La decisione di allestire il pullman scoperto è però precedente, risale alla semifinale contro la Spagna.

« Dopo quella vittoria ci hanno contattato, dicendoci che tra le varie ipotesi sul tavolo, in caso di trionfo con l’Inghilterra, c’era anche questa . Così abbiamo messo a disposizione uno dei nostri mezzi e ci siamo accordati su come operare».

A occuparsi dell’allestimento è stata la Federcalcio:

«Hanno fatto tutto in tempi record, l’autobus è stato preparato lunedì mattina in poche ore ».

Il Corriere chiede: quando è arrivato il pullman le forze dell’ordine erano sorprese di vedere l’autobus? Risposta:

«La polizia ci ha scortato da via Nazionale, passando per il Traforo e per via del Tritone. Ci hanno aiutato a passare tra la folla, evidentemente erano state avvisate altrimenti ci avrebbero bloccato».