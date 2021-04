«Ho chiesto: potrebbe esserci una catastrofe? Mi hanno indicato il Morandi sul pc»

Su Repubblica Genova l’intercettazione in cui il dirigente dell’ufficio rischi di Autostrade racconta come decise di inserire il viadotto tra quelli a rischio. «Non ero manco mai andato a Genova a vederlo»

Il Ponte Morandi era stato classificato come viadotto a rischio già dal 2013. Esiste un documento che metteva in conto potesse succedere una tragedia e che sosteneva la necessità di controlli. Attraverso le intercettazioni che rientrano nel processo per il crollo del 14 agosto 2018, si scopre anche come fu redatto il documento: senza effettuare davvero i controlli.

Si tratta della telefonata di Roberto Salvi, dirigente dell’ufficio rischi di Aspi (non indagato). Il 28 marzo 2019, Salvi chiama un proprio familiare per sfogarsi. Il contenuto della telefonata è riportata da Repubblica Genova.

«Non ero manco mai andato a Genova… a vedere questo ponte... quando mi han detto… fai un’analisi sui rischi catastrofali… Ho detto ok… chia… ma lì mi son posto il problema… quali possono essere eh…non lo so… per esempio potrebbe essere quello della caduta di un aereo sull’autostrada… che scavando scoppia una conduttura e tutti i lavoratori muoiono eh… magari un ponte».

Il dirigente spiega al familiare che non poté fare altro che rivolgersi ad un tecnico.

«Allora vado da quello che si occupa dei ponti: ma secondo te, c’è qualche ponte… potrebbe esserci una catastrofe?».

E riporta anche la risposta del tecnico:

«l’unica catastrofe è questo qua… guarda, mi apre il computer, mi fa vedere… vedi questo qua… passa sopra a questo… sopra la ferrovia, sopra i palazzi e ti rendi conto da solo che se cadesse qualcosa… e beh, allora questo lo posso mettere come controlli (inc.le)… cioè è nata così».

Nelle intercettazioni si parla anche dei controlli sul viadotto.

«Se tu mi dici ci sono dei sensori eh… servo inclinometri che vanno a misurare inter… real time… eventuali vibrazioni oltre certe fasce di… di pericolo… e segnalano alla Direzione di Tronco queste vibrazioni… quindi… qui… mi ha detto il maresciallo… ma lo sa che questo qua non… non esisteva? Ah… e non lo sapevo! E lei senza questo darebbe la stessa valutazione? Eh certo che darei una valutazione diversa… eh… se, se me lo dici… ma lo so adesso! Chi se ne poteva accorgere… chi andava a fà le verifiche! Io non… non avevo il compito di verifiche sul campo…»