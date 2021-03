Podcast Napolista: Napoli in Champions, quanto vale Fabian e Politano in Nazionale (è vero!)

Il buono, il brutto e il napolista .- Cosa cambia dopo la vittoria di Milano. Che succede a Mertens? Il finale dedicato agli arbitri

Podcast Napolista. Politano in Nazionale? Il podcast Napolista ha discusso anche di questo. Il buono il brutto e il napolista, ossia Toto Malfitano Alessandro Montano e Massimiliano Gallo hanno affrontato vari temi all’indomani della vittoria azzurra in casa del Milan. Del futuro del Napoli, della condizione di Mertens, del rigore sì rigore no, della mancata espulsione di Cristiano Ronaldo, della polemica politica legata al rinvio di Juventus-Napoli. E anche di Politano in Nazionale. Reggetevi forte.

Ascolta “Ep. 9 – Tra Milano e Politano: il Napoli verso la Champions?” su Spreaker.