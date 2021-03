Corsport: De Laurentiis ha ricominciato a fare quadrato con i calciatori e il tecnico

l’allenatore e i suoi ragazzi sono stati davvero molto, molto bravi a non perdere la testa tra le critiche e le certificate voci dei contatti con altri allenatori per un cambio immediato – Benitez su tutti -, ma come ha detto anche Ghoulam, il povero Faouzi di nuovo infortunato, questa è una squadra che ha qualità da vendere. Nonché alternative in ogni reparto. Tutti, da Rino ai giocatori passando per i dirigenti, hanno commesso errori: chi di natura tecnico-tattica; chi di gestione; chi di approccio. Ma poi nel momento clou della stagione sono venuti fuori gli uomini e gli atleti: la squadra si è isolata in una sorta di bolla azzurra dove sono andate anche in scena sfuriate pubbliche e private, e il presidente ha ricominciato a fare quadrato con i calciatori e il tecnico inventandosi anche il rito dell’abbraccio prima delle partite