“Delogu non ha mai minacciato la signora Muccioli con la pistola”

L’avvocato di Delogu scrive al figlio di Muccioli e al Napolista: “Il mio assistito ha patteggiato una condanna ma non c’è mai stata alcuna modalità violenta”

L’avvocatessa di Walter Delogu, Barbara Indovina, ha inviato una lettera a Giacomo Muccioli (figlio di Muccioli) e al Napolista per l’intervista concessa a Libero. La pubblichiamo integralmente.

Egregio signor Muccioli, scrivo la presente in nome e per conto di Walter Delogu che mi ha conferito mandato per contestare le Sue inaccettabili dichiarazioni raccolte dal portale “Libero.it” e dalla testata giornalistica “il Napolista” in data 18 gennaio u.s..

Nell’intervista Lei proferisce affermazioni del tutto false e lesive dell’onore e della reputazione della parte che rappresento.

In particolare Lei ha dichiarato: ““Hanno dato credito a uno che ha puntato una pistola alla testa a mia madre, senza raccontare chi era veramente mio padre”; e, ancora: “Walter Delogu è l’unica persona che è stata condannata in via definitiva per estorsione e che a vita dovrebbe risarcire economicamente ogni mese la comunità. Di questo non ho sentito parola. Delogu è colui che ha puntato una pistola alla testa di mia madre chiedendole 150 milioni di lire. Naturalmente tutto questo è scritto nero su bianco dal tribunale di Rimini”.

Il titolo dell’articolo de “il Napolista”, poi, riassume le sue scellerate (e false) dichiarazioni (https://www.ilnapolista.it/2021/01/muccioli-jr-delogu-punto-la-pistola-a-miamadre-per-150-milioni-papa-ha-sempre-aiutato-gli-indigenti/).

Il Delogu ha provveduto a consegnarmi tutti gli incartamenti della vicenda processuale ed è chiaro che non vi sia scritto da nessuna parte che il mio assistito ha minacciato Sua madre con una pistola.

Il Delogu ha patteggiato una condanna, non c’è stato nessun dibattimento: vi sono però agli atti le dichiarazioni di Suo padre che conferma, in modo chiaro, che non c’è mai stata alcuna modalità violenta (addirittura “armata”) da parte del Delogu ma bensì, come affermano quelle carte che Lei tanto invoca, una mera “minaccia implicita”.

Non esiterò, quindi, a tutelare il mio assistito nelle competenti sedi giudiziarie: ho già provveduto alla acquisizione forense della pagina Web relativa all’articolo in parola.

Con espressa richiesta affinché vi sia una doverosa rettifica dell’articolo da parte della Redazione de “Il Napolista” al fine, quanto meno, di diminuire l’ingente danno che sta patendo il mio assistito.