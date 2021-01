Mattino: Scuola, la Campania non riparte il 7 in presenza. Dubbi anche per Veneto, Lazio e Puglia

L’orario lungo e gli ingressi differenziati sono stati bocciati da 9 Regioni: Basilicata, Emilia Romagna, Molise, la Sardegna (ad eccezione della provincia di Cagliari) ed il Veneto (ad eccezione della provincia di Treviso), Marche, Piemonte, Sicilia e Umbria.

Mentre crescono i dubbi sulla scelta di far ripartire la scuola in presenza il 7 gennaio, come sottolineato anche dal consulente del ministro Roberto Speranza e professore di Igiene all’Università Cattolica, Walter Ricciardi, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha messo subito in chiaro la sua posizione, come riporta il Mattino

«Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio – ha detto – queste cose mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7».

Ma la Campania non è l’unica ad avanzare dei dubbi, le si sono accodate Veneto e Lazio e poi anche la Puglia. A lasciare maggiormente perplessi è la volontà dei doppi turni per ampliare l’orario scolastico che dovrebbe prevedere due turni differenziati (lezioni dalle 8 alle 14 e dalle 10 alle 16, con durata fino a 45 minuti anche il sabato mattina).

Presidi e sindacati non sono soddisfatti delle regole per la ripartenza escogitate dai tavoli prefettizi avviati a livello provinciale. Per attuarle, ad esempio, servirebbero risorse che oggi non sembrano esserci. A cominciare dai bidelli che dovranno garantire igiene e vigilanza nei lunghi turni giornalieri

L’orario lungo e gli ingressi differenziati sono stati bocciati da 9 Regioni: Basilicata, Emilia Romagna, Molise, la Sardegna (ad eccezione della provincia di Cagliari) ed il Veneto (ad eccezione della provincia di Treviso), Marche, Piemonte, Sicilia e Umbria.