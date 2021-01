Il Foglio: Gattuso è una figura molto psicologica e un po’ letteraria, la sua profondità non l’aiuta

Il commento di Bonan. Il Napoli gioca spesso molto bene a calcio ma non possiede il carattere del tecnico. La società non sa che pesci prendere. “L’auspicio è che Gattuso vinca con le sue armi”

Sul Foglio Sportivo Alessandro Bonan commenta la difficile situazione che si è venuta a creare in casa Napoli, con Gattuso in discussione e De Laurentiis che ha già avviato le telefonate per sostituirlo.

Gattuso, scrive, appartiene ad una categoria di allenatori diversi da Conte, che definisce

“tetragono, il duro con quattro facce e quattro spigoli, pochi lati ma ben visibili”.

Il tecnico del Napoli è, al contrario, una

“figura molto psicologica e anche un po’ letteraria, un fiume di parole e di pensieri racchiusi in un pupazzo morbido, nel senso tenero dell’immagine. I lati di Gattuso sembrano essere molti di più di quattro, come i pensieri di una coscienza che pare metterlo in costante discussione con se stesso e, conseguentemente, con l’ambiente circostante. La profondità dell’uomo, insomma, forse non lo aiuta“.

Forse anche per questo, continua,

“il Napoli gioca spesso molto bene a calcio ma non riesce a vivere la partita con la stessa intensità del proprio allenatore. In poche parole: non possiede il carattere di Gattuso“.

In questa situazione si inserisce la società

“la quale non sa che pesci prendere. Da un lato è tentata di andare avanti spinta da giocatori che amano l’allenatore e lo rispettano, dall’altro di interrompere a metà questo bel romanzo fatto di sentimenti ed onestà, per dedicarsi alla visione di certi filmetti visti e rivisti prima al cinema e poi in tv”.

Il riferimento è a Benitez. Bonan si augura che Gattuso ne venga fuori.

“L’auspicio è che Gattuso vinca con le sue armi: che sia una riflessione profonda, uno sguardo, uno schiaffo o una carezza. Sarebbe un modo per riportare l’uomo al centro della storia di uno sport complesso come il calcio. Soprattutto se quest’uomo, invece di un solo pensiero consapevole, ne ha quasi sessantamila”.