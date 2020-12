Gattuso: «Solo in Italia si espelle un calciatore perché manda a fanculo l’arbitro»

Al termine di una gara rocambolesca e sicuramente non fortunata per il Napoli, il tecnico Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky

Cosa hai detto a Massa

«Gli ho detto che prima fa i complimenti e poi lo butti fuori, io sono in Italia vedo in inglese dici fuck off e li butti fuori. Il capitano del Napoli non può essere mandato fuori, perché significa che sei permaloso, bisogna capire che dopo un rigore dubbio può succedere. Allora io dovevo fare una partita sì e una no quando giocavo. Come si devono dare una calmata i giocatori, un vaffanculo dopo un rigore ci può stare»

Quando eravate in parità vi siete rilassati

Cosa ha detto Insigne?

Gattuso continua a spiegare

«Gli ho spiegato che siamo una delle poche nazioni che butta fuori un calciatore. Ci ho giocato 22 anni fa e poi guardo sempre le partite e lo vedo. O si buttano fuori sempre i giocatori o non è possibile che ci si svegli una mattina e per farsi notare si decide di buttarli fuori. Io so come è difficile il lavoro degli arbitri. Però io dico che in una partita importante come questa un arbitro non può fare il permaloso perché sente che un giocatore lo ha mandato a cagare»