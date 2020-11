Ferlaino in lacrime a Sky: “Sono distrutto. Maradona è stato il Napoli degli anni ’80”

“Maradona ha dato molto al Napoli, anche a me da un certo punto di vista. Ha subito le grandi responsabilità che aveva. E’ stato lo spirito di Napoli per anni”

In diretta telefonica a Sky Sport ha parlato l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino. Ha parlato con la voce rotta dal pianto.

“Sono distrutto, mi dispiace molto. Maradona ha dato molto al Napoli, anche a me da un certo punto di vista. Non ho parole, non saprei cosa dire. Sono andato a trovarlo in Argentina quando stava male, è stato male parecchie volte ma ha sempre sperato le crisi. E’ una cosa arrivata improvvisamente. I giornali dicevano che stava meglio. Io sono napoletano e come tutti i napoletani siamo molto emozionati, piangiamo, perché è stato molto per Napoli e per il Napoli. Maradona è stato un fuoriclasse, un genio, e ai geni non si può chiedere anche di essere uomini comuni. Maradona non era un uomo comune, perché non era un giocatore comune. Aveva grandi responsabilità e forse non è riuscito a portarle avanti, le ha subite. A Napoli ha dato due scudetti. Io non so se il Napoli vincerà ancora scudetti, ma per ora gli unici due vinti li ha vinti negli anni di Maradona”.

Cos’è stato lo scudetto vinto da Maradona a Napoli e per Napoli?

“I tifosi napoletani hanno sempre sperato di vincere uno scudetto. Quando per merito di Maradona e dei suoi compagni è successo… un grande campione non fa risultato perché sa giocare a pallone ma anche perché motiva tutta la squadra. Lui è stato quel Napoli. Il Napoli degli anni ’80. In questo momento non mi va di parlare di come lo abbiamo acquistato. Posso parlare solo del dolore che io e tutti i napoletani abbiamo in questo momento. Per noi non era solo un giocatore di calcio, ha rappresentato lo spirito di Napoli. Non voglio parlare di altro che di questo. E’ stato lo spirito di Napoli per anni”.