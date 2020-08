Milik scivola dietro Llorente nelle gerarchie per il Barcellona

Per Il Mattino l’attaccante spagnolo potrebbe essere l’alternativa a Mertens togliendo al polacco la possibilità di scendere in campo in Champions

Barcellona-Napoli sarà la gara di tanti spagnoli che militano nelle fila dei partenopei. José Maria Callejon, Fabian Ruiz e forse anche Fernando Llorente. L’attaccante è stato infatti inserito all’ultimo minuto nella lista UEFA ed ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, in vista di un suo possibile utilizzo in Champions.

Llorente partirà infatti con la squadra per la Catalogna e potrebbe essere un’alternativa a Mertens e soffiare in questo modo l’occasione a Milik per scendere in campo. Milik ha capito di essere finito indietro nelle gerarchie di Gattuso, ma ha reagito senza fare polemiche. Il polacco cercherà negli ultimi giorni di fare cambiare idea al mister. Gattuso sottolineò la sua prova non brillante con l’Inter e contro la Lazio è rimasto in panchina.