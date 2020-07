Perché difendete sempre Ancelotti? Siete come i nostalgici di Sarri

Posta Napolista / 2. Io non tifo per i giocatori (eccezion fatta per D10S e Marekiaro) né per gli allenatori ma solo per la maglia azzurra.

Buonasera, sono un assiduo lettore del vostro giornale ed ovviamente tifoso del Napoli.

Anche oggi ho letto l’ennesimo articolo pro Ancelotti e dunque mi sono deciso a scrivere per protestare.

Io non tifo per i giocatori (eccezion fatta per D10S e Marekiaro) né per gli allenatori ma solo per la maglia azzurra e mi sforzo di essere coerente con questa mia idea di tifo.

E per questo trovo incoerente la vostra strenua difesa del mister Ancelotti a cui contrapponete la critica ai nostalgici di Sarri, io credo che si tratti di approcci e idee analoghe, la difesa esclusiva delle proprie idee piuttosto che un’analisi oggettiva dei fatti.

E se i fatti sono i risultati, di fatto Ancelotti ha fatto peggio di Mazzarri, di Benitez e di Gattuso e, tra i non vincenti, anche peggio di Sarri che almeno ha perso uno scudetto in “albergo” mentre credo che Ancelotti non abbia mai neppure prenotato una camera in quell’albergo (nel suo anno migliore, il primo, credo che il discorso scudetto fosse chiuso già ai primi del girone di ritorno).

Io penso solo che il mister Ancelotti nonostante il suo glorioso passato e le elevatissime aspettative (allineate al suo stipendio) abbia semplicemente sbagliato un anno ed è inutile rimpiangere ossessivamente lui, Sarri, Benitez….fino a Marchesi (il primo allenatore che io ricordi).

Spero di leggere più incoraggiamenti e critiche costruttive all’attuale guida tecnica che continue apologie di quella precedente.

Sempre Forza Napoli