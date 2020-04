Il reportage neorealista del NYT: altro che modello Sud, è una crisi da guerra mondiale

Il prestigioso quotidiano mette in luce la crisi del meridione strozzato da camorra ed economia sommersa. Qualcuno lo ha erroneamente letto come elogio del “modello sud”

“Gli italiani del sud stanno combattendo una guerra su due fronti, affrontando sia il virus sia una crescente carneficina economica, che non si vedeva dal periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale”.

Il meridione e la sua economia sommersa, il lavoro nero e la disoccupazione, la sanità distrutta dalla lottizzazione politica, la povera gente. I vicoli, i chioschi chiusi sul lungomare di Napoli spoglio, la bancarella davanti all’acquafrescaio sbarrato. Sul New York Times torna il racconto di un sud post-bellico che avevamo lasciato ai luoghi comuni, con il rischio che non lo siano più, o che non lo siano mai stati.

Il reportage di la disuguaglianza economica tra nord e sud”, gli incombenti “disordini sociali”, i nuovi “poveri abituati a cercare posti di lavoro nell’economia informale sempre più dipendenti dalle dispense” sono ancora una notizia.

Per cui il fenomeno – già metabolizzato, da noi – della camorra che sfrutta la fragilità del momento per sostituirsi col suo welfare allo Stato, diventa ancora una volta il punto focale del reportage. E c’è poco da fare: è così. Il pezzo descrive la famiglia napoletana tranciata dal virus e dalla conseguente chiusura del negozio che la sosteneva. Parla dell’assistenza sanitaria, che “resta un’area in cui un mix di mecenatismo politico, cattiva gestione e influenza del crimine organizzato ha lasciato molto indietro il sud”.

E parla di Vincenzo De Luca. Dei suoi modi spicci, della polemica a distanza col governo centrale e con le regioni del nord. E delle sue promesse: “Nessuno morirà di fame, questo lo posso assolutamente garantire”.

Parla della Calabria che ha il sistema sanitario più disastrato di tutti e che per bocca di Jole Santelli s’è salvata solo chiudendo tutto prima che arrivasse il contagio da nord. La governatrice, poi, una volta pubblicato il pezzo, ha ringraziato il prestigioso New York Times “per aver parlato delle misure adottate da noi per contrastare l’emergenza. Nell’articolo si raccontano i problemi posti dal Coronavirus nel Mezzogiorno ma anche il modo in cui si è reagito proponendo come esempio il caso della Calabria e le misure adottate per prevenire una disastrosa diffusione del virus”. Riuscendo a trarre da un reportage dal fronte di guerra – al virus, e alla crisi – un “modello Calabria”. Che è poi l’unico sport praticato in questi due mesi di lockdown: l’autoesaltazione dei nostri “modelli”… il “modello Lombardia”, il “modello Italia”. E, certo, adesso anche il “modello Calabria”.

Ma il New York Times non racconta un “modello sud”: la premessa sottolinea che l’epidemia ha devastato il nord invertendo le previsioni del danno sanitario, ma l’economia da post-Seconda Guerra Mondiale è tutta al sud, col suo lavoro nero che non libera i suoi schiavi per appellarsi agli aiuti di stato, e con la criminalità organizzata che ci lucra. Il racconto sta tutto là.