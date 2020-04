Il basket dà un’altra lezione al calcio: trovato l’accordo per il taglio-stipendi

La Lega di Serie A ha annunciato l’intesa con giocatori e allenatori per la riduzione per un taglio del 20% degli ingaggi. E aveva già cancellato la stagione senza polemiche

Il calcio si arrovella su come terminare i campionati, e il basket cancella la stagione senza polemiche. Il calcio finisce in rissa per il taglio stipendi dei giocatori, e il basket trova l’accordo. Una lezione di sistema dietro l’altra, scandita senza troppe chiacchiere o baruffe a mezzo stampa.

La Lega di Serie A ha annunciato di aver raggiunto un’intesa con le associazioni di giocatori e allenatori per la riduzione degli stipendi per far fronte alla crisi: un taglio del 20% della retribuzione lorda complessiva sugli ingaggi di allenatori e giocatori superiori ai 50.000 euro. “Stabilendo al contempo due fasce di protezione con minore percentuale di riduzione per i compensi sotto questa cifra per tutelare i redditi più deboli”.

Nel comunicato si specifica anche che, “nella loro piena libertà negoziale e di valutazione, i club e i loro tesserati potranno individuare altre ed ulteriori modalità di ridefinizione degli emolumenti previsti per questa stagione”.

“Questo accordo – afferma il presidente della LBA Umberto Gandini – è un risultato importante ed è frutto di una volontà comune di club, giocatori di allenatori di affrontare questa difficile situazione con realismo, consci che solo uno sforzo collettivo può creare le basi per una solida ripartenza nel segno della sostenibilità finanziaria di tutto il movimento”.

“I giocatori sono stati professionisti esemplari in questi mesi di grandissima difficoltà, sotto tutti i punti di vista –dichiara il presidente della GIBA Alessandro Marzoli – La disponibilità ulteriore che dimostrano in queste ore è un gesto d’amore verso il mondo del basket. La loro sensibilità e spirito di sacrificio dimostrano come possano essere protagonisti dentro e fuori dal campo e quanto sia fondamentale il loro coinvolgimento attivo nelle future scelte per la pallacanestro italiana.”

“Stiamo attraversando una vera e propria tragedia sociale – questo il commento del presidente dell’Usap Gianni Zappi – e in questo momento mi piace sottolineare la capacità del movimento di affrontare un problema lavorativo con disponibilità e sensibilità: gli allenatori hanno capito come in questa difficile situazione fosse necessario rinunciare a qualcosa mentre la Lega Basket da parte sua ha accettato la nostra richiesta di salvaguardare le fasce più deboli”.