Repubblica: Cina, Russia, Cuba, la crisi Covid-19 ridisegna la mappa degli alleati dell’Italia

L’epidemia di Covid-19 cambia il quadro degli alleati dell’Italia, scrive Repubblica. Una volta c’erano gli americani, oggi, in aiuto al nostro Paese travolto dal virus, arrivano cinesi, russi e cubani.

Accanto al tricolore, in molti ospedali della Lombardia, sventola il rosso della bandiera cinese. Ma c’è anche il tricolore russo, con i medici e i respiratori inviati ieri da Putin a Roma.

“Nove massicci aerei cargo Ilyushin 76 da ieri notte hanno iniziato a scaricare tonnellate di materiale e decine di medici. Non erano mai atterrati tanti aerei e tanto personale russo in un paese della Nato. Da sempre”.

E poi i cubani, che il quotidiano definisce “i più simpatici”, arrivati ieri sera a Malpensa, con 37 medici e 15 infermieri che saranno di stanza a Crema, guidati dal dottor Carlos Pérez Días, direttore dell’ospedale “Joaquín Albarrin” dell’Avana.

“Nel profondo della crisi sanitaria italiana, accade dell’altro: si leggono i primi segnali di una accelerazione geo-politica nel Mediterraneo che vede gli Stati Uniti sempre più assenti e lontani. Chi si occuperà di capire quale mondo uscirà dal post-coronavirus avrà negli occhi le foto degli aerei militari russi, degli aiuti cinesi, dei medici cubani. E non troverà facilmente la foto dell’unico aereo americano che ieri è partito dalla base tedesca di Ramstein in Germania per atterrare in quella di Aviano, con un carico di aiuti medici arrivati in Italia in maniera quasi clandestina”.