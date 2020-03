Per il Cies Fabian Ruiz è il miglior giocatore in Europa a febbraio

Fabian Ruiz è il miglior calciatore in Europa, almeno a febbraio. Lo dice l’Osservatorio del CIES, che utilizzando i dati Opta Pro ha valutato il rendimento dei giocatori nei cinque principali campionati continentali.

A confermare l’ottimo momento del centrocampista spagnolo – dato per bruciato a Napoli con una certa insistenza – le medie delle prestazioni dell’ultimo mese, che lo hanno messo in cima ad una classifica monopolizzata da PSG (Mbappé è quarto, Di Maria quinto e Kimpembé nono) e Atalanta (Ilicic sesto, Gomez ottavo e Zapata decimo).

Interessante anche il posizionamento, a pari merito, al 23esimo posto della coppia di centrale ormai “titolare” del Napoli: Maksimovic e Manolas.

Best performing player for last 30 days big-5 league matches according to @CIES_Football algorithm: @FabianRP52 (@sscnapoli)👍 Full rankings➡️ https://t.co/c0Xxg6FCDE #fabianruiz 🇪🇸 pic.twitter.com/tjgTVoVI8N

